Adarsh Plant Protect: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Adarsh Plant Protect hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.16 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0.010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Adarsh Plant Protect hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31.2 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36.3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch