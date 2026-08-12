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12.08.2026 06:37:00
Adarsh Plant Protect: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Adarsh Plant Protect hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.30 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Adarsh Plant Protect ein Ergebnis je Aktie von -0.040 INR vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Adarsh Plant Protect 23.8 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10.04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 26.5 Millionen INR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
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