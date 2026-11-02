Adaro Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Adaro Energy hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 128.52 IDR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Adaro Energy 70.35 IDR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 100.70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16’105.83 Milliarden IDR umgesetzt, gegenüber 8’024.63 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch