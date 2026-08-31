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31.08.2026 06:37:00
Adaro Energy hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Adaro Energy präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 110.36 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 54.41 IDR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17.91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7’848.78 Milliarden IDR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9’254.75 Milliarden IDR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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