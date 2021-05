Adare Pharma Solutions élargit son équipe de haute direction

Un nouveau directeur scientifique et un nouveau directeur commercial embauchés pour accélérer la croissance et distinguer Adare en tant que FDST

LAWRENCEVILLE, New Jersey, 25 mai 2021 /CNW/ - Adare Pharma Solutions, une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits de développement de contrats, a annoncé qu'elle avait renforcé son équipe de direction avec deux embauches clés. Robert Muschert s'est joint à Adare en tant que directeur commercial et Vipan Dhall en tant que directeur scientifique. Ces ajouts clés à la direction permettront à Adare de renforcer sa position en tant qu'entreprise spécialisée dans la fabrication et le développement en sous-traitance (FDST) axée sur la technologie et résolvant des défis uniques en matière de formulation en partenariat avec des entreprises pharmaceutiques.

« L'industrie pharmaceutique a de plus en plus tendance à externaliser le développement et la commercialisation de produits, a déclaré Vivek Sharma, chef de la direction d'Adare Pharma Solutions. Nous avons peaufiné notre stratégie pour mieux tirer parti de ces tendances, et l'arrivée de Robert et de Vipan à la direction d'Adare nous aidera à l'accélérer. Ces cadres expérimentés apportent leur expertise, leurs relations et leurs compétences techniques pour aider Adare à réaliser sa vision : devenir un FDST différencié, centré sur le client et axé sur la technologie. »

Alors qu'Adare cherche à servir davantage de clients dans le développement et la fabrication de médicaments complexes, Robert Muschert dirigera la stratégie commerciale et les efforts de développement commercial de l'entreprise. Il sera responsable de toutes les activités de développement commercial, de marketing et d'opérations commerciales. Robert Muschert et l'équipe commerciale du système avancé de planification et d'ordonnancement continueront de renforcer la présence d'Adare pour qu'elle devienne un chef de file dans le domaine des formulations posologiques orales et pour étendre le spectre de la marque en promouvant sa gamme diversifiée d'offres technologiques dans de nouveaux marchés. En créant un réseau profond à Adare, Robert Muschert aidera à cultiver les partenariats existants et à établir de nouvelles relations avec les clients.

Robert Muschert apporte à Adare près de 30 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique. Au cours de sa carrière, il a œuvré dans les domaines du développement commercial et des ventes, de la chaîne d'approvisionnement et des opérations de fabrication, en passant par l'approvisionnement stratégique et les services techniques au sein d'organisations internationales pharmaceutiques et de services. Plus récemment, Robert Muschert a été chef des ventes, Gestion des comptes internationaux aux États-Unis, à Lonza, où il a supervisé la gestion des comptes et le développement commercial pour les partenaires de l'entreprise sur la côte Est et les nouvelles relations commerciales. Auparavant, il a occupé divers postes à Hovione, Pfizer et Merck.

« L'accent exceptionnel mis par Adare Pharma Solutions sur les relations avec les clients et les technologies de formulation spécialisées, conjugué aux tendances du secteur des petites molécules, font de ce projet une occasion fantastique de tirer parti de l'important patrimoine de l'entreprise dans le domaine de la FDST, a déclaré Robert Muschert. Les plateformes d'Adare en matière de masquage du goût, de libération contrôlée, d'amélioration de la biodisponibilité et d'autres nouvelles formes posologiques solides par voie orale offrent aux partenaires de l'industrie pharmaceutique des solutions uniques à des défis complexes durant toutes les étapes du cycle de vie du produit. Je suis enthousiasmé par le potentiel de cette entreprise et, en fin de compte, par la différence que les technologies spécialisées d'Adare peuvent faire dans la vie de tant de patients. »

L'arrivée de Vipan Dhall au poste de directeur scientifique témoigne de l'engagement d'Adare à renforcer ses technologies, ses capacités et ses services à l'industrie pharmaceutique. Vipan Dhall est chargé de maintenir la position de chef de file d'Adare dans le domaine des formes posologiques orales et de diriger les efforts visant à améliorer les compétences et les technologies supplémentaires. Il est chargé du développement pharmaceutique, des services techniques, du soutien aux entreprises et des équipes des affaires réglementaires d'Adare. Alors qu'Adare sert encore plus de clients ayant des besoins complexes en matière de formulation, Vipan Dhall développera l'organisation du développement pharmaceutique pour répondre aux demandes de sa clientèle.

Vipan Dhall possède plus de 25 ans d'expérience dans le développement pharmaceutique et le secteur pharmaceutique traditionnel, ainsi que dans le domaine de la FDST. Il a occupé des postes de direction scientifique en Amérique du Nord, en Europe et en Asie dans les domaines du développement pharmaceutique, du développement analytique, du développement clinique et de la découverte de médicaments. Avant de rejoindre Adare, Vipan Dhall était vice-président des sciences de la vie pour l'Amérique du Nord à SGS. Auparavant, il avait été vice-président et chef mondial de la recherche et du développement sur les formulations et le développement de produits chez Piramal Pharma Solutions, un FDST international. Vipan Dhall a joué un rôle essentiel dans la croissance du FDST, en établissant de nouveaux sites de développement, en construisant le pipeline de développement et en soutenant les activités de découverte de médicaments et d'entité des affaires de recherche sous contrat clinique. Auparavant, Vipan Dhall avait occupé divers postes aux laboratoires de Dr Reddy, à NPS Pharmaceuticals et à Patheon.

« Les technologies uniques d'Adare offrent des solutions de gestion du cycle de vie pour les défis complexes des clients. Je suis ravi de renforcer les capacités et les technologies tout en investissant dans l'équipe d'Adare afin d'offrir nos solutions scientifiques pour le développement et l'approvisionnement des essais cliniques des substances chimiques nouvelles, des médicaments génériques et des médicaments génériques innovants, a déclaré Vipan Dhall. Le solide portefeuille de technologies d'Adare, sa longue histoire de développement de produits et ses solutions de fabrication à l'échelle mondiale aideront nos clients à faire progresser leurs molécules grâce à un développement réussi jusqu'au lancement. Adare est au bon endroit au bon moment, et j'ai hâte d'élargir notre organisation de recherche et de développement de produits afin de créer des solutions axées sur le patient pour les molécules les plus complexes. »

