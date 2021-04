Adaptive3D s'associe à EnvisionTEC pour fournir des solutions de fabrication additive d'élastomères à grande échelle

DALLAS, 16 avril 2021 /PRNewswire/ -- EnvisionTEC et Adaptive3D ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient conclu un accord de distribution de matériaux pour associer les résines photosensibles ToughRubber™ aux imprimantes à procédé DLP Xtreme 8K. Les photoelastomères d'Adaptive3D imprimés sur les imprimantes Xtreme 8K accéléreront l'adoption de solutions de fabrication additive pour les pièces et produits en élastomère fonctionnels.

L'imprimante Xtreme 8K d'EnvisionTEC est optimisée pour l'impression photopolymère sur la surface et est la plus grande imprimante 3D DLP de production au monde. Leader technique du marché depuis de longues années dans le domaine de la fabrication additive, EnvisionTEC a conçu et fabriqué ces imprimantes 3D grand format avec la taille, la résolution et la densité de puissance nécessaires pour photodurcir rapidement des élastomères géants micro-architecturés. Associées aux résines photoélastomères d'Adaptive3D, les entreprises peuvent produire des pièces résistantes et durables rapidement et en volume, avec une qualité de surface supérieure, des propriétés thermomécaniques robustes et une grande précision des pièces.

« Nous sommes ravis d'offrir à nos clients une solution complète pour la production de pièces et de produits fonctionnels et résistants », a déclaré Al Siblani, PDG d'EnvisionTEC. « Les résines photosensibles d'Adaptive3D ont prouvé qu'elles créaient des pièces homogènes, robustes et résistantes dans un large spectre de température, offrant ainsi la plateforme de matériaux idéale pour la production de pièces dans plusieurs marchés, notamment les marchés de consommation, industriels, électriques, médicaux et des transports. »

Adaptive3D vend des résines photopolymères pour permettre la fabrication additive de caoutchoucs robustes, tolérants aux déformations, résistants aux déchirures et biocompatibles, comme son produit phare en résine, Elastic ToughRubber 90™ : un élastomère résistant et imprimable en tout temps. Les résines photosensibles imprimables Adaptive3D sont optimisées pour la fabrication en 3D à haut débit de pièces fonctionnelles complexes en plastique et en caoutchouc sur les marchés de la consommation, de la santé, de l'industrie, des transports, du pétrole et du gaz.

« Aujourd'hui, nous avons fait un pas de plus vers l'avènement de la fabrication additive 2.0 », a déclaré Walter Voit, PDG d'Adaptive3D. « Notre vision a toujours été de permettre la fabrication additive en volume grâce à des matériaux optimisés avec une micro-architecture, et l'imprimante Xtreme 8K d'EnvisionTEC est la plateforme de l'écosystème nécessaire pour réaliser notre vision aujourd'hui. »

Adaptive3D est le leader des solutions d'élastomères pour la fabrication additive. L'entreprise a pour mission de permettre la fabrication additive à haut volume grâce à des matériaux optimisés. Adaptive3D propose des résines polymères et des polymères spéciaux de pointe pour la fabrication additive à différents secteurs du monde entier : de la consommation, la santé, l'industrie, les transports, le pétrole et le gaz. L'entreprise est leader dans l'impression et le traitement de matériaux semblables au caoutchouc, de matériaux amortissants résistants et de photopolymères à faible température de cuisson. Cette entreprise technique a développé un portefeuille de brevets basés sur le traitement fondamental des matériaux, dont certains ont été traduits de l'Université du Texas à Dallas et s'appuient sur le financement passé de l'équipe par la Defense Advanced Research Projects Agency, la Defense Threat Reduction Agency et la National Science Foundation.

EnvisionTEC, une filiale à part entière de Desktop Metal (DM : NYSE), est un fournisseur mondial de premier plan de solutions d'impression 3D de qualité professionnelle. Fondée en 2002 avec sa technologie d'impression DLP professionnelle, EnvisionTEC vend maintenant plus de 40 configurations d'imprimantes basées sur six technologies distinctes qui construisent des objets à partir de fichiers de conception numérique. Les imprimantes 3D haut de gamme de la société sont destinées à divers marchés médicaux, professionnels et industriels, et sont appréciées pour leur précision, la qualité de leur surface, leur fonctionnalité et leur rapidité. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://envisiontec.com/.

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prévisionnelles au sens des lois fédérales sur les titres. Ces déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots « croire », « prévoir », « s'attendre », « anticiper », « estimer », « avoir l'intention », « stratégie », « futur », « possibilité », « planifier », « peut », « devrait », « fera », « serait », « sera », « continuera », « entraînera probablement » et d'autres expressions similaires. Les déclarations prospectives sont des prévisions, des projections et d'autres déclarations portant sur les événements futurs et sont fondées sur les attentes et les hypothèses actuelles. Par conséquent, ces déclarations prospectives sont assujetties à des risques et à des incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les événements futurs réels diffèrent sensiblement des déclarations prospectives contenues dans le présent document, y compris, mais sans s'y limiter, les risques et incertitudes énoncés dans les documents déposés par Desktop Metal, Inc. auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Ces documents mentionnent et décrivent d'autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés par les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont uniquement valables à la date à laquelle elles sont faites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Desktop Metal, Inc. et EnvisionTEC n'assument aucune obligation et n'ont pas l'intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou en raison d'autres facteurs.

