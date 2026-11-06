Adaptive Biotechnologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Adaptive Biotechnologies stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.02 USD, nach 0.060 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10.72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 94.0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 83.9 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch