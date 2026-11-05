AdaptHealth A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

AdaptHealth A hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1.13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.160 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9.10 Prozent auf 745.7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 820.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch