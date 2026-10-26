Adani Power: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Adani Power hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.59 INR. Im Vorjahresviertel hatte Adani Power 1.53 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Adani Power im vergangenen Quartal 170.14 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29.82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Adani Power 131.06 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch