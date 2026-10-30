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30.10.2026 06:37:00
Adani Ports Special Economic Zone: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Adani Ports Special Economic Zone hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurden 15.72 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Adani Ports Special Economic Zone 14.39 INR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23.70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 113.40 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 91.67 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 16.27 INR sowie einem Umsatz von 110.30 Milliarden INR in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.ch
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Themen im Video:
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