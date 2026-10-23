Adani Green Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Adani Green Energy hat am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4.00 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 3.44 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 41.56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 42.58 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 30.08 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3.31 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 41.20 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.ch