Adani Enterprises präsentierte Quartalsergebnisse

Adani Enterprises veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 11.05 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 26.54 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 75.14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 212.49 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 372.16 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch