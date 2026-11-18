Adagio Medical veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 5.13 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -19.800 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch