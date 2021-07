Adagio Medical annonce la première utilisation chez l'homme et le début d'une étude multicentrique sur la cryoablation à ultra-basse température pour le traitement de la tachycardie ventriculaire ...

LAGUNA HILLS, Californie, 8 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Adagio Medical, Inc, un leader de l'innovation dans les technologies d'ablation par cathéter de la fibrillation auriculaire (FA) et de la tachycardie ventriculaire (TV), a annoncé aujourd'hui la réussite de la première utilisation chez l'homme de la cryoablation à ultra-basse température (ULTC) pour le traitement de la TV monomorphe.

La procédure de cartographie et d'ablation, d'une durée de deux heures, a été réalisée par le Dr Tom De Potter, MD, directeur associé du département de cardiologie du centre cardiovasculaire, section électrophysiologie du centre cardiovasculaire de l'hôpital OLV, à Alost, en Belgique. Le succès de la procédure a été vérifié par l'absence d'arythmie inductible après la réalisation d'une série de cryoablation à ultra-basse température des lésions pour isoler la cicatrice ischémique inférieure-postérieure dans le ventricule gauche du patient. Aucune complication liée à la procédure n'a été observée, et le patient est resté sans arythmie pendant les 30 premiers jours du suivi.

« Cette première procédure marque le début d'une étude prospective multicentrique pour le système de cryoablation de la TV d'Adagio, qui soutiendra la future demande de marquage CE », a déclaré Olav Bergheim, président et PDG d'Adagio. « Le système s'appuie sur notre plateforme technologique unique iCLAS™ pour l'ablation des arythmies auriculaires, qui est disponible commercialement en Europe et fait l'objet d'un essai pour obtenir une autorisation d'exemption de dispositif expérimental de la part de la FDA aux États-Unis. Le cathéter de TV est conçu pour répondre aux exigences anatomiques et physiologiques strictes des ablations ventriculaires.»

La TV et la fibrillation ventriculaire sont des causes importantes de mort subite d'origine cardiaque, représentant jusqu'à 450 000 décès annuels rien qu'aux États-Unis. Les défibrillateurs cardiaques implantables réduisent l'incidence du décès chez les patients souffrant d'arythmies, mais ne sont pas curatifs et peuvent contribuer à réduire la qualité de vie des patients souffrant d'épisodes récurrents.

« Les ablations par cathéter pour le traitement de la tachycardie ventriculaire se sont avérées efficaces pour prévenir les arythmies récurrentes chez les patients atteints de cardiomyopathie qui sont réfractaires au traitement médicamenteux anti-arythmique », a commenté le Dr De Potter. « Ces procédures d'ablation peuvent être très techniques et les sources d'énergie actuelles sont souvent insuffisantes pour mettre fin aux circuits d'arythmie au-delà de la surface sous-endocardique. » « L'avantage unique de la cryoablation à ultra-basse température d'Adagio est sa capacité à créer des lésions contiguës entièrement transmurales à travers un tissu ventriculaire épais », a ajouté le professeur Lucas Boersma, médecin à l'hôpital St. Antonius Nieuwegein et professeur à l'Amsterdam UMC, expert mondial du traitement par cathéter des arythmies cardiaques, investigateur de l'étude et pionnier de la technologie ULTC. « S'il s'avère sûr et efficace, cette caractéristique de l'ULTC en fera sans aucun doute un outil incontournable pour tout centre effectuant des ablations de TV. »

L'étude d'Adagio Medical portant sur la cryoablation de la TV (NCT #04893317) recrutera jusqu'à 40 patients atteints de TV monomorphe d'origine ischémique et non ischémique dans six centres médicaux universitaires en Europe et au Canada. À ce jour, il s'agit de la seule étude enregistrée visant à évaluer l'innocuité et l'efficacité à long terme de la cryoablation chez les patients atteints de TV aiguë.

À propos d'Adagio Medical

Adagio Medical, Inc. est une société privée située à Laguna Hills, en Californie, qui met au point des technologies de cryoablation innovantes permettant de créer des lésions continues, linéaires et transmurales pour traiter les arythmies cardiaques, notamment la fibrillation auriculaire paroxystique et persistante, le flutter auriculaire et la tachycardie ventriculaire. Adagio Medical, Inc. est une société du portefeuille de Fjord Ventures.

