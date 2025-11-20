|
20.11.2025 06:37:00
ad pepper media International präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
ad pepper media International liess sich am 18.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ad pepper media International die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0.010 EUR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 225.10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17.0 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 5.2 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
