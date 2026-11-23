ad pepper media International hat am 20.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.0 Millionen EUR – ein Plus von 6.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ad pepper media International 17.0 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch