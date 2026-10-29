Ad-Manum Finance: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ad-Manum Finance lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3.78 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.60 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 85.49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 26.8 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 49.7 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch