OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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06.08.2026 06:30:16
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 des Kotierungsreglement (KR) Medienmitteilung
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OC Oerlikon / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Anhebung der Gesamtjahresprognose nach starker Performance im 1. Halbjahr 2026
Wichtige Kennzahlen von Oerlikon1 zum 30. Juni 2026 (in CHF Millionen) 2
1 Oerlikon bezieht sich auf die fortgeführten Tätigkeiten. 2 Unterschiede bei Gesamtwerten gegenüber der Summe der Einzelwerte können sich durch Rundungen ergeben. Die Überleitung der operativen zu den gemeldeten EBITDA-Zahlen ist der Ergebnispräsentation zu entnehmen. 3 Bereinigt um Wechselkursänderungen; im vergleichbaren Zeitraum gab es keinen Effekt aus Fusionen und Übernahmen. 4 Nur jährlich und halbjährlich ausgewiesen.
Michael Süss, Executive Chairman von Oerlikon, erklärte:
Die ersten sechs Monate waren von einem fragmentierten geopolitischen Umfeld mit anhaltenden Handelsspannungen, fortdauernden regionalen Konflikten und politischer Unsicherheit geprägt. Diese Situation wirkte sich weiterhin auf Lieferketten und gewisse Kundenentscheidungen aus.
Trotz dieses anspruchsvollen Umfelds trugen die Aktivitäten in der Luftfahrt, der Energieerzeugung und der Allgemeinen Industrie weiterhin zum Wachstum von Bestellungen und Umsatz bei, unterstützt durch höhere Volumina und gestiegene Preise für kritische Mineralien; die Entwicklung im Automobilbereich wirkte dem teilweise entgegen. Der Luxusgüterbereich blieb auf vergleichbarer Basis stabil.
Das operative EBITDA belief sich auf CHF 156 Millionen beziehungsweise 19,7% des Umsatzes. Unterstützend wirkten sich die positiven Effekte aus Standortoptimierungen und den 2025 eingeleiteten Kostensenkungsmassnahmen, ein günstiger Mixeffekt sowie die Neubewertung der Lagerbestände infolge höherer Rohstoffpreise aus. Der Reingewinn für das erste Halbjahr erreichte CHF 328 Millionen, einschliesslich des Gewinns aus der Veräusserung von Barmag. Darüber hinaus setzte Oerlikon den Schuldenabbau erfolgreich fort und erreichte Ende H1’26 ein Verhältnis von Nettoverschuldung zu operativem EBITDA von 2,5x. Damit wurde das Jahresen ziel bereits sechs Monate früher als geplant erreicht.
Update zum Ausblick 2026
Segmentinformationen
1 Bereinigt um Wechselkursänderungen; im Vergleichszeitraum ergab sich kein Effekt aus Fusionen und Übernahmen 2 Einschliesslich Übrige 3 Die operative EBITDA-Marge und die operative EBIT-Marge berechnet auf Basis des Gesamtumsatzes einschliesslich konzerninterner Umsätze
Im Segment Coating Services, das die Beschichtungsserviceaktivitäten von Oerlikon umfasst, blieben die Marktbedingungen uneinheitlich. Das Umsatzwachstum in Europa, APAC und den Americas wurde durch negativen Währungseinfluss ausgeglichen. Die Profitabilität verbesserte sich dank eines günstigen Mixes, operativer Hebelwirkung und Kosteneffizienzmassnahmen.
Im Segment Materials & Equipment, das die Herstellung von Beschichtungssystemen, die damit verbundenen Aftermarket-Services und Advanced Materials umfasst, blieb der Bestellungseingang stark, da Kunden angesichts von Handelsspannungen und höheren Rohstoffpreisen weiterhin die Versorgung mit bestimmten kritischen Mineralien sichern. Das Umsatzwachstum wurde hauptsächlich durch Materialien getragen, während im Geschäftsfeld Equipment weiterhin Bestellungen gesichert wurden.
Im Segment Components, das die Herstellung von Präzisionsteilen umfasst, belastete die geringere Aktivität im Automobilbereich die Gesamtperformance des Segments. Davon war beispielsweise HRSflow betroffen, da aufgrund der anhaltenden Unsicherheit auf den Automobilmärkten weniger neue Fahrzeugmodelle auf den Markt kamen. Die Aktivitäten im Luxusgüterbereich stabilisierten sich gegenüber dem Vorjahr; die Profitabilität wurde durch die im Jahr 2025 umgesetzten Restrukturierungsmassnahmen unterstützt.
Weitere Informationen
Der Halbjahresbericht 2026 ist auf Englisch unter http://www.oerlikon.com/interimreport-2026 verfügbar. Die Medienmitteilung ist unter www.oerlikon.com/ir und www.oerlikon.com/pressreleases verfügbar.
Über Oerlikon
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an
Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Medienmitteilung von OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, vom 6. August 2026, die Sie unter www.oerlikon.com abrufen können. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die englische Originalversion.
Disclaimer
Dieses Dokument (sowie alle darin enthaltenen Informationen) stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Tätigung einer anderen Transaktion im Zusammenhang mit Effekten von Oerlikon dar, noch darf es als Werbung für Kauf, Verkauf oder eine andere Transaktion im Zusammenhang mit Effekten von Oerlikon verstanden werden. Investoren sind vollumfänglich und ausschliesslich selbst verantwortlich für die von ihnen getroffenen Investitionsentscheidungen.
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|OC Oerlikon
|Churerstrasse 120
|CH - 8808 Pfäffikon SZ
|Schweiz
|Telefon:
|+41 58 360 96 96
|Fax:
|+41 58 360 91 96
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|info@oerlikon.com
|Internet:
|www.oerlikon.com
|ISIN:
|CH0000816824
|Valorennummer:
|863037
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; SIX Swiss Exchange
|LEI Code:
|529900I8VLAZR2FJ0M10
|EQS News ID:
|2378286
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2378286 06.08.2026 CET/CEST
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