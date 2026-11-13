Matador Secondary Private Equity AG / Schlagwort(e): Private Equity/9-Monatszahlen

Ad hoc Matador Secondary Private Equity AG Q3 2026 Portfolio Update: Rekordausschüttungen im dritten Quartal 2026 und 9-Monats-Bilanz übertrifft Vorjahr



13.11.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (SIX) und gemäss Art. 16 KR (BX)

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglements der BX Swiss



Matador Secondary Private Equity AG - Q3 2026 Portfolio Update

Rekordausschüttungen im dritten Quartal 2026

9-Monats-Bilanz übertrifft Vorjahr: Portfolio-Wertzuwachs und Ausschüttungen liegen bereits über dem gesamten Geschäftsjahr 2025

Sarnen, 13. November 2026 - Rekordquartal für die Matador Secondary Private Equity AG: Im dritten Quartal 2026 erzielte die auf Secondary Private Equity Investments spezialisierte Gesellschaft den höchsten Mittelzufluss ihrer Unternehmensgeschichte. Gemäss ersten ungeprüften Zahlen stiegen die Ausschüttungen aus den Private-Equity-Beteiligungen in den drei Monaten bis zum 30. September 2026 auf 3 Mio. CHF. Da die Kapitalabrufe gleichzeitig planmässig auf 440'000 CHF sanken, erwirtschaftete das Portfolio erwartungsgemäss einen stark positiven Cashflow von über 2,5 Mio. CHF. Sowohl die etablierten Small- & Mid-Buyout-Investments als auch der Bereich Venture/Growth lieferten hierzu wesentliche Beiträge. «Neben den verlässlichen Small- & Mid-Buyout-Exits trugen erste Ausschüttungen aus SpaceX-Verkäufen sowie die generell rege Transaktionstätigkeit im Tech-Sektor zum Erfolg bei», erklärt Verwaltungsratspräsident Dr. Florian Dillinger.

Der Wertzuwachs des Private-Equity-Portfolios (Nettoerfolg aus Finanzanlagen) belief sich im dritten Quartal auf 1,4 Mio. CHF. Damit übertreffen die Neun-Monats-Werte bereits das gesamte Geschäftsjahr 2025: Sowohl der Nettoerfolg aus Finanzanlagen (5,4 Mio. CHF gegenüber 4,3 Mio. CHF im GJ 2025) als auch die Ausschüttungen aus dem Private-Equity-Portfolio (7,0 Mio. CHF gegenüber 6,6 Mio. CHF im GJ 2025) liegen klar über den Vorjahreswerten. «Wir gehen auch für das vierte Quartal von weiteren Wertsteigerungen sowie einem deutlich positiven Portfolio-Cashflow aus», so CFO Alexander Lachmann.

Über die Matador Secondary Private Equity AG

Die Matador Secondary Private Equity AG (ISIN: CH0042797206), 2005 gegründet und mit Sitz in der Schweiz, ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Regionen, Branchen, Strategien und Vintage Jahre breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Der NAV (Eigenkapital) von Matador ist seit Gründung organisch überdurchschnittlich um 12% p.a. (in EUR) gestiegen. Die Aktie der Matador ist sowohl an der Heimatbörse in der Schweiz als auch in Deutschland über Frankfurt/XETRA handelbar.

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