Acxiom vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Acxiom lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.28 USD. Im Vorjahresviertel hatte Acxiom 0.120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Acxiom mit einem Umsatz von insgesamt 214.0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 194.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9.84 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch