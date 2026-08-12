ACV Auctions A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ACV Auctions A hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ACV Auctions A ein Ergebnis je Aktie von -0.040 USD vermeldet.

ACV Auctions A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 213.9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10.45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 193.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch