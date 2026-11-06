Acushnet verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Acushnet hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.83 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.810 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1.28 Prozent auf 649.2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 657.7 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch