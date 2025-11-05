Acushnet Holdings Aktie 32978248 / US0050981085
|
05.11.2025 12:44:22
Acushnet Holdings Corp. (GOLF) Q3 Income Drops
(RTTNews) - Acushnet Holdings Corp. (GOLF) (GOLF) announced a profit for third quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line came in at $48.511 million, or $0.81 per share. This compares with $56.224 million, or $0.89 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 6.0% to $657.658 billion from $620.501 billion last year.
Acushnet Holdings Corp. (GOLF) earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $48.511 Mln. vs. $56.224 Mln. last year. -EPS: $0.81 vs. $0.89 last year. -Revenue: $657.658 Bln vs. $620.501 Bln last year.
Nachrichten zu Acushnet Holdings Corp Registered Shs
|
04.11.25
|Ausblick: Acushnet stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Acushnet gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: Acushnet legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Acushnet Holdings Corp Registered Shs
3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: KLA-Tencor, Applied Materials, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ KLA-Tencor
NEU✅ Applied Materials
NEU✅ Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
inklusive Rebalancing:
❌ Manhattan Associates Inc
❌ Euronext N.V.
❌ Intercontinental Exchange
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
