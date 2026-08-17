Acurx Pharmaceuticals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Acurx Pharmaceuticals hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Acurx Pharmaceuticals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.53 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1.890 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch