|
02.10.2026 06:37:00
Acuity Brands: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Acuity Brands hat sich am 01.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5.63 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3.61 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2.92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.24 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1.21 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 17.05 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Acuity Brands 12.53 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite standen 4.64 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4.35 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen fallen - kein Handel in Shanghai
An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach unten.