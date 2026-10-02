Acuity Brands: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Acuity Brands hat sich am 01.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5.63 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3.61 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2.92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.24 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1.21 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 17.05 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Acuity Brands 12.53 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 4.64 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4.35 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch