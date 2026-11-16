Acucela Japan KK veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Acucela Japan KK hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.49 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.630 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 42.86 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.1 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.5 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch