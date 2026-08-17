Acucela Japan KK: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Acucela Japan KK hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Acucela Japan KK vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2.27 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3.220 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 45.75 Prozent auf 3.0 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.5 Millionen JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch