Actuate Therapeutics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Actuate Therapeutics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Actuate Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -0.250 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch