Active Clothing stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Active Clothing hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.44 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.37 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Active Clothing im vergangenen Quartal 675.5 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Active Clothing 644.6 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch