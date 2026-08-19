Action stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Action hat am 17.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Action hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.17 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.660 PLN je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 730.4 Millionen PLN gegenüber 713.1 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch