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18.11.2026 06:37:00
Action: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Action stellte am 17.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.77 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.580 PLN erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 926.1 Millionen PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 24.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 744.7 Millionen PLN in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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