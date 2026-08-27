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27.08.2026 06:37:00
Actic Group Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Actic Group Registered hat am 25.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.57 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2.02 SEK je Aktie generiert.
Mit einem Umsatz von 172.7 Millionen SEK, gegenüber 174.9 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1.27 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
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