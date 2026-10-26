Actic Group Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Actic Group Registered hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.94 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.730 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 170.3 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 8.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 156.6 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch