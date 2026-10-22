Acter Technology Integration Group A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Acter Technology Integration Group A hat am 20.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.82 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.330 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 752.4 Millionen CNY – eine Minderung von 8.40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 821.5 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch