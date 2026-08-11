Acter Technology Integration Group A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Acter Technology Integration Group A liess sich am 08.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Acter Technology Integration Group A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0.31 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Acter Technology Integration Group A 0.340 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 23.96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 546.9 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 719.2 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch