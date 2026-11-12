Actelis Networks: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Actelis Networks hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.04 USD. Im Vorjahresquartal waren -1.700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 68.75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch