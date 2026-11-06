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06.11.2026 19:28:41
ACS erwägt Hochtief-Komplettübernahme und Turner-IPO - Agentur
DOW JONES--Die spanische ACS lotet einem Agenturbericht zufolge strategische Optionen für die börsennotierte Hochtief AG aus. Darunter fällt auch eine mögliche Komplettübernahme oder eine Fusion der beiden Unternehmen, wie Bloomberg unter Berufung auf Kreise berichtet. Als Teil eines Deals würde ACS dann eine Börsennotierung der US-Tochter von Hochtief, Turner Construction, in New York Erwägung ziehen.
ACS ist mit 75,7 Prozent an dem DAX-Konzern Hochtief beteiligt. Eine Hochtief-Sprecherin lehnte auf Anfrage von Dow Jones Newswires eine Stellungnahme ab. ACS wollte laut Bloomberg keinen Kommentar abgeben.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/mgo
(END) Dow Jones Newswires
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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