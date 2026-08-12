Acrysil verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Acrysil äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 11.05 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8.03 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15.49 Prozent auf 2.62 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.27 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch