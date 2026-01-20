Acrotec-Gründer Billig übergibt das Ruder an Nachfolger

Develier JU (awp) - Beim jurassischen Industrieunternehmen Acrotec steht die Nachfolge für den seit zwei Jahrzehnten amtierenden Firmengründer François Billig. Didier Deltort übernimmt den Chefposten per März 2026.

Acrotec-Gründer Billig tritt damit nach über zwanzig Jahren als Chef zurück und wird laut einer Mitteilung vom Dienstag Vorsitzender des Verwaltungsrates. Der Stabwechsel sei Teil eines seit langem vorbereiteten Nachfolgeprozesses.

Deltort verfüge über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Medizintechnik und im Ingenieurwesen. Zuletzt sei er als Verwaltungsratsmitglied und Verwaltungsratspräsident für mehrere KMU im Gesundheitswesen tätig gewesen.

Acrotec ist unter anderem ein Lieferant von Komponenten für Schweizer Uhrenmarken und beliefert auch die Medizintechnologiebranche.

