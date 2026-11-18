Acrivon Therapeutics hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.470 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch