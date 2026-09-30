Acri Capital Acquisition A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Acri Capital Acquisition A stellte am 28.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -1.32 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.600 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 49.89 Prozent auf 7.0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 7.610 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Acri Capital Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -1.470 USD vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20.24 Prozent zurück. Hier wurden 52.58 Millionen USD gegenüber 65.92 Millionen USD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.ch