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18.11.2026 06:37:00
Acri Capital Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Acri Capital Acquisition A hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.59 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11.33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20.2 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 17.9 Millionen USD.
Redaktion finanzen.ch
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