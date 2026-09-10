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10.09.2026 09:32:11
Acrevis Bank: Übernahme der RBM treibt Gewinn und verwaltete Vermögen im 1. Halbjahr 2026
Die Acrevis Bank AG blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2026 zurück. Unterstützt durch die Integration der ehemaligen Regiobank Männedorf (RBM) erhöhte das Institut Gewinn, Geschäftsvolumen und Eigenkapital. Der Halbjahresgewinn […]
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