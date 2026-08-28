AcouSort Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

AcouSort Registered hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.17 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0.140 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AcouSort Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36.77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.1 Millionen SEK im Vergleich zu 1.6 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch