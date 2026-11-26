AcouSort Registered äusserte sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.14 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.120 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.7 Millionen SEK – ein Plus von 32.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AcouSort Registered 1.3 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch