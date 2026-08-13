Acon S2 Acquisition A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Acon S2 Acquisition A hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.46 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.900 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 97.03 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0.1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch