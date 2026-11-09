ACOM: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ACOM hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ACOM 0.290 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 566.4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 565.0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch