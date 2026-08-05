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05.08.2026 06:37:00
ACMOS stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ACMOS präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 6.59 JPY, nach 6.31 JPY im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.80 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14.17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ACMOS einen Umsatz von 1.58 Milliarden JPY eingefahren.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 31.81 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 38.94 JPY je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahr hat ACMOS in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 16.78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.50 Milliarden JPY im Vergleich zu 6.42 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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