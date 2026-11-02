ACMOS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ACMOS gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -2.65 JPY. Ein Jahr zuvor waren -3.920 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat ACMOS im vergangenen Quartal 1.61 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20.41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ACMOS 1.34 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch