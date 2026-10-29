Acme United stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Acme United präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.80 USD gegenüber 0.460 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 58.0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 49.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch